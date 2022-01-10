Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan enflasyon uyarısı: Yukarı gidecek

Geçtiğimiz haftalarda, "Yatırımınızın yüzde 10'unu altın yapın" çağrısı yapan ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan enflasyon rakamlarına ilişkin korkutan açıklamalar geldi.

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Ünlü yatırımcı Mark Mobius, enflasyon risklerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını ve ABD tahvil getirilerinin daha da yükselebileceğini söyledi. Bloomberg'e konuşan Mobius, geçen yıl ABD'deki para arzının yüzde 30 arttığını, bu durumda enflasyonun yukarı gitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Getirilerin yükselmesiyle teknoloji şirketlerinin değerlerinin düşeceğini ifade eden Mobius, gelir sağlayan ve temettü veren şirketlerin pozitif ayrışacağını öngördü.

Mobius; yazılım, donanım, tıbbi hizmetler ve bazı tüketici şirketlerinin hisseleriyle ilgilendiğini söyledi. Ülke bazında Hindistan ve Tayvan için iyimser bir pozisyonu olduğunu belirten Mobius, Türkiye ve Güney Afrika'da da yatırımları olduğunu ekledi.

Eski bakan da uyardı

ABD'de enflasyon tartışmaları devam ederken eski Hazine Bakanı Lawrence Summers de enflasyonla ilgili yeni uyarılarda bulundu. Summers, ABD Merkez Bankasının (FED) şahin söylemi ve ABD tahvillerinde görülen satış dalgasından sonra bile para politikası yetkililerinin ve yatırımcıların enflasyonu düşürmek için gerekli unsurları yanlış değerlendirdiğini söyledi.