HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafları çıkmıştı! CHP'li Engin Altay'dan açıklama geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, fotoğraflarla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" yorumunda bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'den ilk yorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru üzerine, "Siyasi partilerle terör örgütlerinin bağını hiçbir şekilde masum, meşru görmeyiz. Ne gerekçeyle olursa olsun kimsenin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" diye konuştu.