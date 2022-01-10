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ABD güçleri Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'ya petrol rafinerisi kuruyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD güçleri Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'ya petrol rafinerisi kuruyor

ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde günlük 3 bin petrol varil üretim kapasitesine sahip rafineri kuruyor. Tesis, para karşılığında YPG/PKK'lı teröristlerce işletilecek.

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ABD güçleri Suriye'de kendi ordusunun ve terör örgütü YPG/PKK'nın akaryakıt ihtiyacını karşılayabilmek için Haseke'nin kuzeydoğusunda yer alan Rumeylan sahasındaki Mabadah bölgesinde petrol rafinerisi inşa etmeye başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) bölgesinden temin edilen rafinerinin parçaları Suriye ile Irak arasındaki el-Velit sınır kapsından sokuldu.

Günlük 3 bin varil petrolün üretileceği tesis, para karşılığında YPG/PKK'lı teröristlerce işletilecek.

İlerdeki süreçte teröristlerin işgalindeki diğer sahalarda da benzer rafinerilerin kurulması bekleniyor.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip bulunuyor.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor, kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de, Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i 22 Ekim 2017'de işgal etmişti.

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