Galatasaray elinden kaçırdı! Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova yolunda

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı transferi sonuçlandı. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransa'da beklenilen performansı sergileyememişti. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi isimlerle şampiyonluk yaşayan Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille ve CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı transferi böylece yatmış oldu.