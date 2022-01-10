BIST 2.045
DOLAR 13,81
EURO 15,67
ALTIN 797,68
HABER /  DÜNYA

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Kazakistan'dan sonra gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Kazakistan'dan sonra gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar

KAZAKİSTAN'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre Kazakistan'daki protestoları organize edenler gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar" diye konuştu.

Abone ol

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri Kazakistan'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplantı düzenlendi.

Çevrimiçi düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı İdare Başkanı Akılbek Caparov ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

"Gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'daki protestocular arasında 'teröristler' olduğunu belirterek, "Bu çok tehlikeli bir eğilim. Bunları kimin organize ettiğini ve bunlara kimin liderlik ettiğini anlamamız gerek" dedi.

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre Kazakistan'daki protestoları organize edenler gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Meral Danış Beştaş'tan TBMM'de skandal ifadeler! Teröristleri andı
HDP'li Meral Danış Beştaş'tan TBMM'de skandal ifadeler! Teröristleri andı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in fotoğrafına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in fotoğrafına sert tepki
Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yapıldı
Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yapıldı
İTO Başkanı Avdagiç işletmeleri yeni mezun gençleri istihdam etmeye davet etti
İTO Başkanı Avdagiç işletmeleri yeni mezun gençleri istihdam etmeye davet etti
Doktor Hülya Acar kimdir yaşı kaç Hasan Biltekin'in sevgilisi nerede doktor?
Doktor Hülya Acar kimdir yaşı kaç Hasan Biltekin'in sevgilisi nerede doktor?
Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan enflasyon uyarısı: Yukarı gidecek
Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan enflasyon uyarısı: Yukarı gidecek
CHP'li belediyelerden Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik talebine tepki
CHP'li belediyelerden Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik talebine tepki
CHP'den PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için tepki
CHP'den PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için tepki
Putin'den Kazakistan açıklaması: 'Renkli devrimlere' izin verilmeyecek
Putin'den Kazakistan açıklaması: 'Renkli devrimlere' izin verilmeyecek