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Şanlıurfa'da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin döküp kendini ateşe veren kadın öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin döküp kendini ateşe veren kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren yabancı uyruklu kadın, 34 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde 7 Aralık 2021 tarihinde yabancı uyruklu bir çocuk annesi Yasmin Aziz (23) ile kocası arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yasmin Aziz, evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Ailenin müdahalesiyle Aziz'in üzerindeki alevler söndürüldü.

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın tedaviye alındı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Aziz, 34 gündür verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Yasmin Aziz'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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