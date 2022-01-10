Ünal Aysal'dan Fatih Terim açıklaması: Süresi geçmişti

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal ve son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ile Işın Çelebi, Fatih Terim'in ayrılığını ve gelinen süreci değerlendirdi.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Galatasaray Kulübü'nden Başkan Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada "Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir" denildi.

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal ve son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ile Işın Çelebi, Sarı-Kırmızılılarda yaşanan ayrılığı ve gelinen süreci Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti

Ünal Aysal, "Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Aysal, Galatasaray'ın sezon başındaki transfer politikasıyla ilgili olarak ise "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını saygı ile karşılamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray eski Başkanı, 'Yeni teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı?' sorusuna ise "Bu saatten sonra önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Tamamen buna odaklanmak gerekiyor. Teknik direktör konusunda yerli-yabancı olduğuna bakmaksızın en başarılısı, en deneyimlisi kimse o gelmeli" cevabını verdi.

Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ise Burak Elmas yönetimini eleştirdi.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Burak Elmas'ın seçim döneminde vaatleri arasında Fatih Terim de yer alıyordu. Elbette tek vaadi Fatih Terim değildi. Fatih Terim dışında da vaatlerinden yerine getirdiği bir şey yok. Açın ilk 100 gün vaatlerine bakın. Eğer yaptığı bir icraat varsa bana da gönderin, bilgileneyim. 'Fatih Terim ismi Burak Elmas'ın seçimi kazanmasında etkili oldu' diyemem. Sonuçta Burak Elmas'a oy vermedim. Ama genel kuruldaki arkadaşlar böyle düşünüyor, böyle söylüyorlar. 'Fatih Terim etkili oldu' görüşü var."

Son seçimde başkan adayı olan ancak daha çekilme kararı alan Işın Çelebi ise şöyle konuştu:

"Ben Galatasaray'ın bir dünya takımı, dünya markası olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yeni futbol aklı ile yönetilecek bir anlayışa ihtiyaç olduğunu görüyorum. Yeni futbol aklı özellikle çok önemli. Mali problemleri de içinde beraber çözecek yeni bir planlamaya ihtiyaç var. Mali problemleri çözerken, yeni futbol aklını da Galatasarayımıza yerleştirecek bir düzen kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yeni Galatasaray'da gençler daha çok yer almalı. Bu konuda sabırlı ve kararlı olunmalı."

"Hiçbir şey için geç değildir. Su 99 dereceye kadar ısınır ancak 100 derecede buharlaşır. Demek ki dönüm noktası, kırılma anı bugünmüş. Bugüne kadar bütün Galatasaray camiası sabırla başarılı olmayı bekledi. Suyun artık 99 dereceye kadar ısındığı bir ana gelindi. 99 dereceyi de aştı ve buharlaştı. Böylece Fatih Terim kararı alındı. Her canlının doğası gereği bir dönüşüm süreci başlıyor. Bu dönüşümün başladığı noktada 10 Ocak günüymüş."

"Biz, tek bir listede tüm adayların birleşmesini ve kendisinden fazla Galatasaray'a verecek bir yönetimin oluşmasını istemiştik. Bizim talebimiz karşılık bulmadı ve birlik olmayınca biz seçime girmeme kararı aldık. Biz Avrupa'da başarılı olacak bir yapısal değişimin birlik beraberlik içinde olacağını açıkça belirttik."

"Şimdi Galatasaray'da sıfırdan yeni bir ameliyata gerek var. Dilerim ki bu ameliyat başarılı geçer. Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yeni futbol aklı ile yönetilecek bir anlayışın inşası için yönetime her türlü desteği vereceğiz. Galatasaray'ın menfaatleri için her zaman gerekeni yaparız."