Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa manşetlerinde!

Galatasaray'daki 4. dönemi 4 yıl süren Fatih Terim sarı-kırmızılı kulüpten ayrılırken, Avrupa basını Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarının ayrılmasına geniş yer verdi.

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Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi, bugün gerçekleşen toplantının ardından sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans göstermesine karşın Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a karşı alınan yenilgi, iplerin kopmasına neden oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.

İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre toplantı sonunda Fatih Terim'le yolların ayrıldı.

Avrupa basınında geniş yer buldu

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması, başta İtalya olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu.

Sarı-kırmızılıların Giresunspor karşısında aldığı yenilginin Terim'in sonunu hazırladığına vurgu yapan gazeteler, tecrübeli çalıştırıcının 4. döneminde aldığı kötü sonuçların bedelini ödediği kaydedildi.

İşte Avrupa basınında Fatih Terim başlıkları;

Moment di Calcio: Galatasaray'ın efsane teknik direktörü ve 'İmparator' lakaplı Fatih Terim, Giresunspor yenilgisi sonrası görevinden ayrıldı.

Corriera dello Sport: Fatih Terim artık Galatasaray'ın teknik direktörü değil. Trabzonspor'un 22 puan gerisinde 12. sırada olan Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Fatih Terim, Cumartesi günü Giresunspor'a karşı aldığı yenilginin bedelini ödüyor.

ANSA: Türkiye'nin en başarılı takımda bir devrin sonu. İmparator Fatih Terim ile ligde bu sezonki hayal kırıklığının ardından yollar ayrıldı.

Tuttomercato: Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi bitti.

Bild: Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dostane bir şekilde bitti. Son 8 maçta 1 galibiyet alındı ve işler yolunda gitmedi.

Sky Sport: Bir spor kazasının sonuçları var. Fatih Terim artık Galatasaray teknik direktörü değil.

De Telegraaf: Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi 4 yıl sürdü.

Sport Nieuws: Galatasaray Süper Lig'de 12. sırada ve durum iç açıcı değil. Fatih Terim'le yollar 4. kez ayrıldı.

Marca: 4. kez Galatasaray'da görev yapan Terim, takımın kötü gidişatını düzeltemedi. Terim'in yerine gelecek isim henüz belli olmadı.

AS: Giresunspor'a karşı alınan son yenilgi, Fatih Terim ile yönetim arasındaki köprünün yıkılmasına neden oldu.