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Türkiye 10 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 10 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 403 bin 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 136 milyon 898 bin 878'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 38 bin 242 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı, sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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