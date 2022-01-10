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Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

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GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir bağ evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına sebep oldu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Medine Yılmaz ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından sesleri duyarak yardıma koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alınırken polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kardeşinin tüfekle oyunu sonucu hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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