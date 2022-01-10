Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynadığı inşaat alanında düşen 8 yaşındaki Seçil Su Çatal'ın boğazından giren demir çubuk ağzından çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan küçük kız boğazındaki demir çubukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan küçük kız yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

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ADANA'nın Ceyhan ilçesi İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaatta oynayan 8 yaşındaki Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü. Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.