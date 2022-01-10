Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı için program hazırlandı

Tahttaki 70'inci yılı dolmak üzere olan Kraliçe 2. Elizabeth için İngiltere'de, Platin Jübile programı düzenlenecek. Kutlamalar, yıl boyu devam edecek.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu yıl tahttaki 70'inci yılını kutlayacak.

95 yaşındaki Kraliçe için İngiltere'de, Platin Jübile kutlama programı düzenlenecek. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, kutlama programı kapsamında sokak partileri gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda Kraliçe Elizabeth için eğlence dünyasının ünlü isimleri özel bir konserde bir araya gelecek. Kutlamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in sarayları ziyarete açılacak.

1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bırakacak.

Yıl boyunca kutlamalar olsa da 2-5 Haziran tarihleri arasında esas kutlama etkinlikleri yapılacak.

Yıl dönümünün kalıcı hatıraları olacak

Platin Jübile'de Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile'si onuruna Mayıs 2021'de başlayan, yerli ağaç örtüsünü artırmak ve korumak için kurulan Kraliçe'nin Yeşil Kanopisi ve Platin Pudding yarışması gibi girişimler, Kraliçe'nin yıl dönümünün kalıcı bir hatırlatıcısı olacak.

Platin Pudding yarışmasında birinci seçilen yemek, 2-5 Haziran'da halka ve resmi etkinliklerde misafirlere sunulacak.

Geçit törenleri yapılacak

1400'den fazla asker, 200 at ve 400 müzisyen, askeri geçit töreninde bir araya gelecek.

Sadece İngiltere'de ve ülkenin anakara dışındaki topraklarında 1500'den fazla noktada değil, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin başkentlerinde de ilk kez özel ışıklar yakılacak.

Kraliçe'nin taht yıl dönümü için St. Paul Katedrali'nde, Şükran Günü Ayini yapılacak. Kraliçe, Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte Epsom Downs'daki at yarışını izleyecek.

Kraliçe'nin 70 yıllık saltanatını kutlamak için dünyanın en büyük eğlence yıldızlarından bazılarını bir araya getirecek olan BBC, Buckingham Sarayı'ndan özel bir canlı konser yayını yapacak.

Halk, bu özel etkinliğe katılmak için başvuracak ve oylama sonunda katılımcılar belli olacak.

Katılımcılar, şubat ayında açıklanacak. İngiltere'de, 2. Elizabeth'ten önce en fazla tahtta kalan monark, 63 yılla Kraliçe Victoria'ydı.