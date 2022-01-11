20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modeli sonrası ekonomide yaşanan gelişmeler AK Parti'nin oylarına yansıdı. Anket sonuçları, MYK toplantısında Başkan Erdoğan'a sunuldu.Abone ol
20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.
Anket sonuçlarını değerlendiren AK Parti kaynakları, "20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.
Toplantıda sunum yapıldı
AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti’nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın adı öne çıktı
Ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.
'Oy oranı lehimize artıyor'
Ankette katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği soruldu.
Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti Kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.
Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı'nın yaptığı sunumda da Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.