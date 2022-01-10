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Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası Fazıl Say'ın serzenişi

Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası Fazıl Say'ın serzenişi

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından bir Twitter paylaşımı yapan Fazıl Say, kulübün Katar'a satılmasından korktuğunu söyledi.

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Son dönemde oynadığı futbolla taraftarının eleştirilerine neden olan Fenerbahçe'de bu son mağlubiyet de başta statta olmak üzere tepkilere neden oldu.

Fazıl Say'ın Katar korkusu
Kamuoyunun Fenerbahçeliliği ile yakından tanıdığı piyanist Fazıl Say da mağlubiyet nedenyle bir paylaşım yaparak kulübün resmi Twitter hesaplarını da etiketledi.

Başkan Ali Koç'a üzüldüğünü söyleyen Say, kulübün Katar'a satılmasını da istemediğini sözlerine ekledi.

Say, paylaşımında, "Ben bir Fenerbahçe sevdalısıyım. Sülaleden. 100 yıldır. Babam espri yapar hep; “biz KÖYLÜYÜZ; KadıKÖY’ün ErenKÖY’ündeniz” der.. Başkana üzülüyorum. İstifa lafını bi türlü edemiyorum. Bilemedim. Qatar’a filan satılmasın takımım kardeşim. Çok Üzgünüm ya.." ifadelerini kullandı.

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