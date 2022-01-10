Gaziantep'te 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Abone ol
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesi TAG Otoyolunda 5 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.