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Gaziantep'te 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Gaziantep'te 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesi TAG Otoyolunda 5 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

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