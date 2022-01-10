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Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'e randevu talebi

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'e randevu talebi

İngiltere Championship takımlarından Hull City'i alan Acun Ilıcalı'nın Galatasaray ile yolları 4.kez ayrılan Fatih Terim'den randevu talep ettiği öğrenildi.

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Son olarak Ünal Aysal döneminde Florya'da antrenmandayken görevine son verildiğini öğrenen Fatih Terim, bu kez 5 dakika içerisinde görevine son verildiği haberini aldı.

Böylece, Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Bu ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi aldığını açıklayan TV 8 ve Exxen platformlarının sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'den randevu istedi.

Hull cıty ile ilgili gör görüşme gerçekleşmediği vurgulandı
Acun Ilıcalı'nın yanlış anlamaları engellemek amacıyla özellikle resmi açıklamayı beklediği belirtiliyor. Randevu talebinde Hull City ile alakalı bir görüşme gerçekleşmediği vurgulandı.

Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze'nin İngiltere'de hala çalışma izni alamadığı basına yansımıştı.

Acun Ilıcalı'nın randevu talebinin Hull City için mi yoksa Avrupa Kupaları'nı da yayınlayan Exxen platformunda yorumculuk konusunda mı olduğu bilinmiyor.

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