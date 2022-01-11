Deprem oldu Kıbrıs, Antalya, Mersin, Adana ve Konya fena sallandı! Tsunami tehlikesi var

AKDENİZ'de Kıbrıs açıklarında çok şiddetli deprem oldu. 6.4 büyüklüğündeki deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya ve birçok ilden hissedildi. Depremin şiddetine dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tsunami olasılığı var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir" dedi.

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Ak denizde Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya, Isparta, Burdur ve Karaman'da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tsunami olasılığı var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir" dedi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Derinliği 5,06 km olarak açıklanan deprem, Mersin, Adana, Antalya, Konya ve birçok ilden hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar, paniğe kapılarak sokağa döküldü.

Vatandaş gece yarısı sokaklara kaçıştı!

Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ersin Tatar'dan ilk açıklama: Tüm Kıbrıs'ta hissedildi

Depremin tüm bölgede hissedildiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'tsunami' uyarısı yaptı

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy'un açıklamaları şöyle:

- Şiddeti yüksek aslında. Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasılığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil.

- Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.

AFAD'dan açıklama: Şu ana kadar bir olumsuzluk yok AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tsunami sadece Kıbrıs için mi riskli?

- Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe kat ediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum.

- İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.

Alanya Belediye Başkanı Yücel: Can ve mal kaybı yok

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.