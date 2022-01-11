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Avrupa'yı sarsan ölüm! Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa'yı sarsan ölüm! Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 65 yaşındaki Başkanı David Sassoli, İtalya'nın Aviano kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi, Sözcüsü Roberto Cuillo duyurdu.

Cuillo, bağışıklık sistemi düzgün bir şekilde çalışmayan Sassoli'nin 26 Aralık tarihinde hastaneye yatırıldığını açıklamıştı.

AP Başkanı, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

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