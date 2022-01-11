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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı kararı

İZMİR’de günün ilk saatleriyle birlikte FETÖ operasyonu başlatıldı. Başta ankesörlü hat irtibatı olmak üzere, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi FETÖ ile iltisakları belirlenen bir bölümü muvazzaf asker toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

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Ankesörlü hat irtibatı başta olmak üzere, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi FETÖ ile iltisakları belirlenen bir bölümü muvazzaf asker 185 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 40 ilde operasyon başlatıldı.

Aralarında muvazzaf isimler de var

Dev operasyon kapsamında; 3'ü Albay, 2'si Yarbay, 7'si Binbaşı, 4'ü Yüzbaşı, 19'u Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 53'ü Astsubay, 10'u Uzman Çavuş rütbesinde; 69'u muvazzaf 101 asker şahıs, 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İş zamanlı baskınlar

İzmir Emniyet TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte İzmir ve 40 farklı ilde gece saat 01.00 itibari ile eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerine başlandı. Operasyon bütün hızıyla sürüyor.

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