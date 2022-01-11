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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyareti Balkanlar'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyareti Balkanlar'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 ziyaretleri başlıyor. 17 Ocak'ta ilk ziyaretini yapacak olan Erdoğan Arnavutluk'a gidecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl yoğun diplomasi trafiğine imza attı ve 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan yeni yılda da yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

Erdoğan, 2022’deki yurt dışı ziyaretlerinin ilkini Arnavutluk’a gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak’ta Arnavutluk’a günübirlik ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği belirtiliyor.

FETÖ ile mücadele

Ziyaretteki önemli başlıklardan birisinin de ülkedeki FETÖ faaliyetleri ve bu kapsamla örgütle mücadele olması bekleniyor. Erdoğan, daha önce, “FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz” demişti.

Arnavutluk'la sık temas

Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl ilk konuğu 6 Ocak’ta Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olmuştu. Ayrıca ikili, geçtiğimiz eylül ayında BM 76. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta bir araya gelmişti. Öte yandan, Erdoğan, 28 Aralık’ta da Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etmişti.

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