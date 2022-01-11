Miles Chamley-Watson kimdir Rihanna'nın eski sevgilisi Cansu Dere ile mi sevgili?

Bir derginin çekimi için bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Rihanna'nın eski sevgilisi dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson merak konusu oldu. 41 yaşındaki Cansu Dere ile samimi pozlar veren Miles Chamley-Watson 33 yaşında. Cansu Dere ile aşk yaşadıkları konuşulan Miles Chamley-Watson kimdir?

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Rihanna ile olaylı bir ilişkileri olan dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir günlüğüne Türkiye'ye geldi ve Cansu Dere ile objektif karşısına geçti oldukça samimi pozlar verdi. Bu pozların ardından 41 yaşındaki Cansu Dere ile 33 yaşındaki Miles Chamley-Watson ask mı yaşıyor soruları merak edildi. Çekimler sonrası birlikte bir mekanda pozları da sızan Miles Chamley-Watson ve Cansu Dere sevgili mi? Peki Miles Chamley-Watson kimdir?

Miles Chamley-Watson, 3 Aralık 1989 yılında doğmuş İngiliz asıllı eskrimcidir.

Chamley-Watson, 2012 Yaz Olimpiyatlarına 2. sıradaki folyo eskrimci olarak girdi . Oyunlardaki ilk turunda bir sonraki tura veda etti. İkinci turda Chamley-Watson , Mısır ülkesini temsil eden rakibi Alaaeldin Abouelkassem'i çitle çevirdi ve 15 - 10 mağlup oldu. Abouelkassem, etkinlikte gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım etkinliğinde ABD, çeyrek finalde Fransa'yı 45-39 yendi, ancak yarı finalde İtalya'ya 24-45 yenildi. Bronz madalya mücadelesinde, Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya 27-45 kaybetti.

2013 Dünya Şampiyonasında Chamley-Watson, Dünya Şampiyonasında bireysel altın madalya kazanan ilk ABD eskrimci oldu.

2016 Olimpiyatları'nda, Chamley-Watson yine ikinci turda Rus Artur Akhmatkhuzin, 13-15 bu kez kaybetti. Takım müsabakasında ABD, çeyrek finalde Mısır'ı 45-27 yendi ve yarı finalde Rusya'ya 41-45 yenildi. Bronz madalya maçında ABD, İtalya'yı 45-31 mağlup etti.