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MHP 2023 yol haritası için kampa geliyor

MHP 2023 yol haritası için kampa geliyor

MHP seçim hazırlıkları için harekete geçiyor. Ülke gündemi ve partinin gelecek adımlarını ele almak üzere 4-6 Şubat'ta, Kızılcahamam'da kampa giriyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle  ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Toplantılarda ekonomi, iç ve dış potika konuları başta olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren kritik başlıklar üzerinde istişare yapılacak. Özellikle ekonomideki gidişat konusunda Cumhur İttifakı'nın attığı adımların sahada vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret edilecek. TBMM gündemindeki yasama faaliyetlerinin de masaya yatırılacağı kampta, Bahçeli, yoğun geçen Meclis faaliyetlerine milletvekillerinin tam katılımını isteyecek.

Gündem başlıklarından biri de 2023 seçimine giden süreç olacak. MHP Genel Merkezi'nin teşkilatlar bazında yaptığı çalışmalarla birlikte atılacak adımlara ilişkin programlar belirlenecek.

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