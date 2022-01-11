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HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme! Fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme! Fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

TErörist sevgilisiyle fotoğrafları ifşa olan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili flaş gelişme...

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Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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