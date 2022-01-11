BIST 2.042
DOLAR 13,82
EURO 15,68
ALTIN 803,24
HABER /  GÜNCEL

Cansu Dere sevgilisi 2022 var mı Miles Chamley-Watson ile pozları

Cansu Dere sevgilisi 2022 var mı Miles Chamley-Watson ile pozları

Bir derginin çekimi için bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Rihanna'nın eski sevgilisi dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson merak konusu oldu. 41 yaşındaki Cansu Dere ile samimi pozlar veren Miles Chamley-Watson 33 yaşında. Cansu Dere ile aşk yaşadıkları konuşulan Miles Chamley-Watson kimdir?

Abone ol

Rihanna ile olaylı bir ilişkileri olan dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir günlüğüne Türkiye'ye geldi ve Cansu Dere ile objektif karşısına geçti oldukça samimi pozlar verdi. Bu pozların ardından 41 yaşındaki Cansu Dere ile 33 yaşındaki Miles Chamley-Watson ask mı yaşıyor soruları merak edildi. Çekimler sonrası birlikte bir mekanda pozları da sızan Miles Chamley-Watson ve Cansu Dere sevgili mi? Peki Miles Chamley-Watson kimdir? 

Miles Chamley-Watson, 3 Aralık 1989 yılında doğmuş İngiliz asıllı eskrimcidir.

Chamley-Watson, 2012 Yaz Olimpiyatlarına 2. sıradaki folyo eskrimci olarak girdi . Oyunlardaki ilk turunda bir sonraki tura veda etti. İkinci turda Chamley-Watson , Mısır ülkesini temsil eden rakibi Alaaeldin Abouelkassem'i çitle çevirdi ve 15 - 10 mağlup oldu. Abouelkassem, etkinlikte gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım etkinliğinde ABD, çeyrek finalde Fransa'yı 45-39 yendi, ancak yarı finalde İtalya'ya 24-45 yenildi. Bronz madalya mücadelesinde, Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya 27-45 kaybetti.

2013 Dünya Şampiyonasında Chamley-Watson, Dünya Şampiyonasında bireysel altın madalya kazanan ilk ABD eskrimci oldu.

2016 Olimpiyatları'nda, Chamley-Watson yine ikinci turda Rus Artur Akhmatkhuzin, 13-15 bu kez kaybetti. Takım müsabakasında ABD, çeyrek finalde Mısır'ı 45-27 yendi ve yarı finalde Rusya'ya 41-45 yenildi. Bronz madalya maçında ABD, İtalya'yı 45-31 mağlup etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kazakistan'ın yeni Başbakanı belli oldu! Rus askeri 2 gün içinde çekilecek
Kazakistan'ın yeni Başbakanı belli oldu! Rus askeri 2 gün içinde çekilecek
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Fenerbahçe Beko'nun Alba Berlin maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko'nun Alba Berlin maçı ertelendi
Elektrik faturaları kademeli tarifeye çoktan geçti! Faturayı gören şoke oldu
Elektrik faturaları kademeli tarifeye çoktan geçti! Faturayı gören şoke oldu
Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlandı
Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlandı
Almanya'da hükümetin Kovid-19 politikası protesto edildi
Almanya'da hükümetin Kovid-19 politikası protesto edildi
Miles Chamley-Watson kimdir Rihanna'nın eski sevgilisi Cansu Dere ile mi sevgili?
Miles Chamley-Watson kimdir Rihanna'nın eski sevgilisi Cansu Dere ile mi sevgili?
Enes Çakmak öldü mü kaç yaşında neden öldü? Enesalf ölüm sebebi nedir?
Enes Çakmak öldü mü kaç yaşında neden öldü? Enesalf ölüm sebebi nedir?
4'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
4'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Seçim Yasası raftan iniyor: Parmak boyası geri mi geliyor?
Seçim Yasası raftan iniyor: Parmak boyası geri mi geliyor?