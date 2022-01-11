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Naci Görür deprem için günler öncesinden uyarmış

Naci Görür deprem için günler öncesinden uyarmış

Akdeniz dün şiddetli depremle sarsıldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün depremin bölgesiyle ilgili günler öncesinden uyardığı ortaya çıktı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem öncesinde 7 Ocak’ta  sosyal medya hesabından “Alanya’da deprem olur mu?” sorusu üzerine yaptığı paylaşımda bölgedeki faylara dikkat çekmişti.

Naci Görür uyarmıştı

Görür paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Alanya'da deprem olur mu diye çok soru var. Basitçe anlatayım: Antalya Körfezi bölgesi ve kuzeyi  genellikle normal atımlı fay ve graben sistemleriyle karakterize edilir.

- Bu sistemler KB-GD, KD-GB ve K-G doğrultuludur. En belirgin iki sitem Akşehir ve Fethiye-Burdur Fay zonlarıdır.

- Bu sistemler doğrudan Alanya içinden geçmeseler bile deprem ürettiklerinde Alanya'yı etkilerler.

Derin ve büyük depremler üretebilir

-Buraya kadar anlattıklarım karada olan faylardır. Son 50-60 senede Alanya genellikle 5-6 mertebesinde depremlerden etkilenmiştir.

- Bir de denizde Alanya açıklarında Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu vardır. Bu zon derin ve büyük depremler üretebilir.

- Bu zondan kaynaklı depremler de Alanya'da tahribata neden olabilir.

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