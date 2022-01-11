Tivibu, İspanya’nın Süper Kupa yarı final maçlarını yayınlayacak

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, İspanya’nın Süper Kupa yarı final maçları naklen yayınlayacağını duyurdu.

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Bilgi ve iletişim şirketi Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmayı sürdürüyor. Dijital TV platformu, İspanya Süper Kupa yarı final maçlarını naklen ekranlara getiriyor.

Dünyanın heyecanla beklediği El Classico’da (Barcelona-Real Madrid) ezeli rekabet ekranlarda bir kez daha seyirciyle buluşurken, Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçları sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatıyor.

Ezeli rekabet Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor 3 kanallarında

Dijital TV platformunun aboneleri, İspanya Süper Kupa yarı finallerinden El-Classico’yu Erkut Öztürk’ün sunumuyla 12 Ocak Çarşamba günü Tivibu Spor 3 kanalından izleyebilecek. Atletico Madrid ile geçen sezonun Süper Kupa sahibi Athletic Bilbao’nun karşılaşacağı yarı final ise 13 Ocak Perşembe günü Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.