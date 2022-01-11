Cari açık Kasım ayı rakamları açıklandı

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

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Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu. Böylece 3 aydır fazla veren cari işlemler hesabı kasım ayında cari açığa dönmüş oldu.