Enes Kara Elazığ'da cemaat yurdunda intihar etti ölüm videosu çekti

ELAZIĞ'da henüz 20 yaşında tıp fakültesi öğrencisi olan Enes Kara çektiği bir intihar videosunun ardından hayatına son verdi. Enes Kara ölüm nedeni olarak kaldığı cemaati işaret etti ve baskılardan bıktım dedi. Enes Kara'nın bu intihar videosunun ardından hayatı merak konusu oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara kimdir, hangi cemaat yurdunda kalıyordu?

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ELAZĞI'da 8 katlı bir apartmanda intihar ederek hayatına son veren 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümü gündem oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara zorla kaldığı cemaat yurdundan bıktığı için hayatına son verdiğini söylediği videosu ile günün konusu oldu.

Enes Kara, cansız bedeni Hilalkent Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın sosyal medya videosu ile gündeme bomba gibi düştü. İnternet aramalarında "Enes Kara kimdir, kaç yaşında, neden intihar etti?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Enes Kara 20 yaşında ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara (20), kaldığı yurta yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı intihar ettiği belirtiliyor.

Enes Kara'nın cansız bedeni Elazığ Hilalkent Mahallesi'nde 8 katlı binanın önünde bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yapılan incelemelere göre üniversite öğrencisinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zorunlu olarak kaldığı yurtta hayatına son vermeden önce sosyal medya üzerinden "Yaşama sevincimi kaybettim." sözleriyle videolu bir mesaj bıraktı.

Enes Kara'nın bıraktığı nottan bir bölüm (Notların tamamı için Twitter'a bakabilirsiniz):

"Ya nerden başlasam bilemiyorum şöyle diyim tıp okuyorum ve notlarım berbat bir durumda elimden geldiğince çalışıyorum ama olmuyor(ki çalışmak için pek de vaktim olmuyor ilerde anlatacağım) sınıfı geçemeyeceğim bu gidişle.

Hadi daha kolay bir üniye geçtim mezun olunca TUS var köpek gibi çalışman gerekiyor hadi ona da çalıştım sonra asistan oluyorsun ve mobbinge maruz kalıyorsun, uzun sürelerde sıkça nöbet tutuyorsun, psikolojik-fiziksel şiddete maruz kalabiliyorsun daha da uzar kısacası insancıl şartlarda çalışamıyorsun, gençliğini çürütmenin, emeklerinin karşılığını alamıyorsun ve sorunlar uzman olunca da bitmiyor bitse bile hayatımın önümdeki 10 yılına tekabül ediyor bu süre, aldığın maaş da 8k falan hadi 10 olsun yoksulluk sınırını bile geçemiyor.

Tıp okuyan konuştuğum herkesin hedefi yurt dışına gitmek zaten internette azcık araştırırsan az buçuk anlarsın doktorların durumunu. Bunlara ek olarak dersleri anlamıyorum ilgim alakam falan da yok tıpa karşı. Başka bölüme geçsem başta işsizlik ve düşük maaş olmak üzere bir sürü başka sorun, devlette çalışmak istesen torpilin yoksa mülakatta eliyorlar falan falan.

..."

Enes Kara'nın video kaydını Twitter üzerinden izleyebilirsiniz.