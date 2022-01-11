NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı Mars'ta bozuldu

Kızıl Gezegen'de kaya örneği toplayan Perseverance'nin örnekleri depoladığı yerde çakıllar birikti. Perseverance Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek topluyor.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance adındaki uzay aracı kaya örneği toplarken bozuldu.

Aslında sorun çok basit olsa da aracın birkaç milyon kilometre ötede olması çözümü zorlaştırıyor.

Planlandığı gibi kaya örneği toplayan Perseverance aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı. Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, Mars’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıklamıştı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti