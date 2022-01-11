İstanbul'da avukat Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez bakın ne iş yapıyormuş!

10 gün boyunca evde Dilara Yıldız’ı bekledi

Katil Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız’ın Tuzla’da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. İddiaya göre, katil Oktay Dönmez, Avukat Dilara Yıldız eve geldiğinde silah zoruyla Yıldız’ı alıkoyarak darp etti. Dönmez, daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız’ın imzalamasını ve Yıldız’a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı öğrenildi.