İstanbul'da avukat Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez bakın ne iş yapıyormuş!
İSTANBUL Tuzla'da Oktay Dönmez (29) ayrıldığı avukat olan eski nişanlısı Dilara Yılmaz'ı (29) restoran içerisinde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet zanlısının Astsubay olduğu ve 10 gündür genç avukatın evine anahtarsız girerek eve gelmesini beklediği ortaya çıktı. Dönmez, saldırıyı gerçekleştirdiği restoranda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Tuzla'da bir genç kadın daha eski nişanlı kurbanı oldu. Olay, saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Astsubay Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.
Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla’da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.
Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız’a 5 el ateş etti. Avukat Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
10 gün boyunca evde Dilara Yıldız’ı bekledi
Katil Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız’ın Tuzla’da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. İddiaya göre, katil Oktay Dönmez, Avukat Dilara Yıldız eve geldiğinde silah zoruyla Yıldız’ı alıkoyarak darp etti. Dönmez, daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız’ın imzalamasını ve Yıldız’a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı öğrenildi.