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Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar: TBMM'de terörist istemiyoruz, Kılıçdaroğlu Kandil'in tedarikçisidir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasına HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları hakkında tepkileriyle başladı. İBB'ye yapılan soruşturmaya da değinen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'Kandil'in tedarikçisi' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasına PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili hakkında sert eleştirileriyle başladı. Bahçeli şunları söyledi: "Biz TBMM’de terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren HDP’yi, Türk siyasi ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. AYM’nin görevini de yapmasını bekliyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi özgürlük insan hakları barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir, ne pişkinliktir."

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Türk milleti terörizmin hain planlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına baş eğmeyecek ve diz çökmeyecektir.

-Teröristler sadece insanımızın değil esasen tüm insanlığın ortak kan davalısı, ortak can düşmanıdır.

-Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Kürdistan propagandası yapan HDP'yi bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayassa Mahkemesi'nin görevini yapmasını bekliyoruz.

-Terör kamplarında ideolojik silah eğitimleri alıp karşımıza çıkıp demokrasi barış diye utanmadan sıkılmadan sıralayacaklar.

-Bu bölücü milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması derhal temin edilmelidir.

- Belediyede işe girenlerin destekçisi Kılıçdaroğlu'dur. Bize Saray'ın sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in tedarikçisi, Kandil'in teşrifatçısıdır. DİAYDER iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu geçmiyor mu? Toplantı yaptı mı yapmadı mı? Adamsan bu soruların cevabını ver.

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