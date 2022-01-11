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Ahmet Çalık evli mi eşi kimdir? Ahmet Çalık ailesi anne ve babası kimdir?

28 yaşındaki Konyasporlu futbolcu Ankara-Niğde otoyolunda kaza yaptı ve Ahmet Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Başarılı bir sezon geçiren Ahmet Çalık'ın ölümü başta ailesi olmak üzere futbol camiasını yasa boğdu. 09.30 saatlerinde yaşanan trafik kazasında ölen Ahmet Çalık aslen Ankaralı. Peki Ahmet Çalık evli mi, eşi ve çocuğu var mı?

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Galatasasay'dan Konyaspor'a transfer olan başarılı futbolcu Ahmet Çalık, 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Saat 09.30 sularında Nigde-Ankara yolunda kaza yapan ve aracı şarampole yuvarlanan futbolcu Ahmet Çalık'ın ani ölümü başta ailesi, yakındaları ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Bu sezon başarılı bir performans geçiren Ahmet Çalık, futbola Gençler Birliği alt yapısında başlamıştı. Peki kimdir Ahmet Çalık, aslen nereli, evli mi, eşi var mı? ahmetcalik5 instagram adresini kullanan ünlü futbolcuyu 191 bin kişi takip ediyordu. 

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Çalık kimdir:  Ahmet Çalık 26 Şubat 1994 doğumludur. Ankara’da dünyaya gelen Çalık defans -stoper mevkiinde oynuyordu. 4 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor’a katılan futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2025’te sona eriyordu.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise Konyaspor’a geçmişti.

Ahmet Çalık'ın bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur. 

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