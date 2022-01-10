SGK genelge yayınladı İşte 2022 yılı ödenek ve prim miktarları
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı genelge ile 2022 yılı ödenek ve prim miktarları belli oldu. İşte 2022 yılı rapor parası, askerlik ve doğum borçlanması, emzirme parası ücretleri...
2022 yılı uygulanacak ödenek ve prim tutarı belli oldu. Rapor parası günlük 111 lira 20 kuruşa çıkarken, askerlik ve doğum borçlanması için günlük en düşük 53 lira ödenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı.
Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.
İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi.