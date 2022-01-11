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Deprem Uzmanı Prof Sözbilir uyardı: Helen yayı tetikledi 8'lik depremlerle tsunami olmuş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Deprem Uzmanı Prof Sözbilir uyardı: Helen yayı tetikledi 8'lik depremlerle tsunami olmuş

Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6,4'lük deprem korkuttu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Helen yayı depreminin Kıbrıs yayını tetiklediğini söyledi. Sözbilir daha önce bölgede 8'i geçen depremlerle tsunaminin dahi olduğunu hatırlattı.

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İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi" dedi.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, büyük ölçekli fayların birbirini tetikleyebileceğini belirterek, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi. Tarihsel dönemlerde 8.4 büyüklüğüne varan mega depremler olmuş ve bu depremler sonrasında güney ve batı kıyılarımızda tsunami geliştiği bilinmektedir. Depremin büyüklüğü tsunami için alt sınır düzeyindedir. Kıbrıs yayı ile bağlantılı olan bu faylar, Kıbrıs adasından geçerek Hatay iline kadar uzanmakta ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayına bağlanmaktadır. Bu nedenle büyük ölçekli fayların birbirini tetiklemesi söz konusudur" dedi. 

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