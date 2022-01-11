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Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

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Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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