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Kadıköy'de restoran müdürü şaşkına döndü: Kayıtları izleyince şok olduk dış görünüşlerine kandık

İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de restoran müdürü şaşkına döndü: Kayıtları izleyince şok olduk dış görünüşlerine kandık

Kadıköy’de bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de restoran müdürü şaşkına döndü: Kayıtları izleyince şok olduk dış görünüşlerine kandık

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri, yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden kayıplara karıştı. 

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Kadıköy'de restoran müdürü şaşkına döndü: Kayıtları izleyince şok olduk dış görünüşlerine kandık

Durumu fark eden işletme sahipleri kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anlayınca şoka uğradı. 

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Kadıköy'de restoran müdürü şaşkına döndü: Kayıtları izleyince şok olduk dış görünüşlerine kandık

Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardından ise diğer kadının restorandan ayrıldığı görülüyor.

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Kadıköy'de restoran müdürü şaşkına döndü: Kayıtları izleyince şok olduk dış görünüşlerine kandık

“Dış görünüşlerine kandık”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme müdürü Seyit Çiçek, “2 kadın şahıs 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Burada bütün personelin emeği var. Pişkinlikle utanmadan bunu yapabiliyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. 

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