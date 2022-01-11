Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle zincir marketlere kesilen cezanın nedenini açıkladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar TL'lik cezaya ilişkin, "Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." dedi.

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere ilişkin gerekçeli kararın önümüzdeki haftabaşı yayınlanacağını açıkladı.

Birol Küle, "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteliği taşıyan tüm iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz" dedi.

Hangi marketlere ceza kesilmişti?

Aralarında BİM, Migros, CarrefourSA, Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Şok Market gibi market zincirinin bulunduğu listede bir de tedarikçi firma Savola Gıda San. Tic. A.Ş’ye Rekabet Kurumu tarafından toplamda 2 milyar 671 milyon para cezası kesilmişti.