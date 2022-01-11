TED koleji bursluluk sınavı 2022 ne zaman başvuru tarihleri

TED okullarının düzenlediği bursluluk sınavı öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. 2022 yılında TED Koleji bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman bitiyor soruları araştırılıyor. TED Koleji bursluluk sınavı 19 Şubat'ta yapılacak . Başvuru işlemleri https://connected.ted.org.tr/schoolarships adresinden yapılacak.

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Bursluluk, 2022 İOKBS sınav başvurularının başlaması ile TED okulları bursluluk sınavı ne zaman araştırmaları başladı. Köklü eğitim kurumlarından TED Koleji bursluluk sınavı 19 Şubat'ta yapılacak.TED Koleji bursluluk sınavı başvuruları 28 Ocak'ta sona erecek. TED Koleji bursluluk sınavı başvuruları ise https://connected.ted.org.tr/schoolarships adresinden yapılacak.

TED okullarının düzenlediği bursluluk sınavı ile öğrencilerin temel seviyelerinin belirlenmesi ve burs verilmesi hedefleniyor. Sınava başvurmak için belirli şartları sağlamak gerekiyor. Peki TED koleji bursluluk sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

TED Koleji bursluluk sınavı başvuruları hakkında:

TED koleji bursluluk sınavı başvuruları 10 Aralık'ta başladı, 28 Ocak'ta sona erecek. Başvurular, 'https://connected.ted.org.tr/schoolarships ' adresinden yapılıyor.

Sınava başvurmak için gerekli şartlar:

T.C. Vatandaşı olması,

‪2021-2022‬ öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

2020 – 2021 öğretim yılına ait yıl sonu karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması,

Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekmektedir.

TED Koleji bursluluk sınav tarihi

Bursluluk sınavı 19 Şubat 2022'de yapılacak. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin servis ücretleri, eğitim ücretleri, giyim giderleri, yemek giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarda okutuluyor olması halinde pansiyon giderleri lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacak. Öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam eder.