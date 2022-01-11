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Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili açıklama

Merkez Bankası, Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği'nde yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle, tüzel kişiler ve şirketler de Türk Lirası mevduat hesabı açabilecek. Konuyla ilgili TCMB'den açıklama geldi.

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Açıklamada " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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