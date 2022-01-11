Hulusi Akar cezalandırma operasyonunu duyurdu: 22 terörist öldürüldü

Bakan Hulusi Akar sınır ötesinde yapılan saldırılar için konuştu ve cezalandırma operasyonuyla 22 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.Abone ol
PKK'lı teröristler tarafından Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırıda 3 askerimiz şehit olurken teröristler yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili detayları paylaştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi" dedi