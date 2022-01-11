CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gelen zamlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'ye de yüklendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında yapılan değişiklik üzerinden Bahçeli'ye yüklenen Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'ye kapak olsun. Bankaya 500 bin dolar para yatırırlarsa sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim diyor. Hani siz milliyetçiydiniz, vatanseverdiniz? Koy 500 bin doları sana vatandaşlık vereceğim diyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Atama bekleyen ziraat mühendisleri var bana geldiler. Siz dillendirin belki duyar dediler. Dikkatle dinleyecek tabi sadece doğruları ona ben söylüyorum. Şuanda devlet yönetilmiyor. Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Şimdi size rakamları da açıklayacağım. Ekonomide adalet olması lazım. Çocukların yatağa aç girmemesi lazım.

"Toplumun yüzde 90'ı kötüye gidiyor diyor"

-Gençlerimiz evleniyor aileler borçlanıyor. İkisi de işsiz evi bırakıp anne ve babanın yanına geliyorlar. Kimi düşüneceksiniz? 'Ekonomik olarak geçinme imkanımız yok baba evine sığınıyoruz' diye. Ekonomiyi insanları bu hale getirdiler. Bir anket var soruyorlar. Türkiye ekonomik olarak nereye gidiyor? Bu toplumun yüzde 90 ekonomi kötüye gidiyor diyor. Zamları da fakirliği de birilerinin zenginliğini de görüyoruz.

"Milletime şikayet ediyorum"

-Yargının en tepesindeki başkan da söylüyor adaletsizliği. Yargıda, ekonomide, eğitim yok. Her yerde adaletsizlik var. 20 Aralık gecesi dolarda düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu 13 liradan dolar satın aldı. Milyarlarca para kazandılar. Dedik araştıralım Meclis'te. Kim parayı kazandı kim kaybetti. AK Parti ve MHP'nin vekilleri 'hayır' dediler. Açıkça milletime şikayet ediyorum. Bu vekiller fakirin değil soyguncunun yanında yer aldılar. Kim devleti soyuyorsa araştırıp bulacağız.

"Bunları görmüyor"

-Fakirlik artıyor. Bir arkadaşımız önerge vermiş. Ankara'da kaç kişi faturalarını ödemedi? 2021'in ilk 8 ayında 87 binden 107 bin 679'a çıkıyor. Sormak zorundayız. Ev kirası, doğalgaz, ulaşım, su parası vermiyorsun. Doğal gaz faturasını ödeyemediği için bu kişilerin doğal gaz saati kapatılıyor. Saray bunları görmüyor ki...

"Kimse farkında değil işletmeler kapatıldı"

-Bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir dolar düşer zam gelir. Dolar yükselince zam geliyor anladık dolar düşünce neden zam yapıyorsun? Galiba trafik sorununu böyle çözecekler. Elektriğe yüzde 127 zam. Bir esnaf ne yapacak ya?

-Küçük fason iş yapan aile işletmeleri var. Elektriğe gelen zamdan sonra yüzde 90 fason işletmeler kapatıldı. Kimse belki farkında değil. Belki bunların tamamı AK Parti'ye oy verdiler.

-Faize karşıyım, faiz olmaz hikaye. Çıksın 'Bay Kemal sen faiz yükseldi diyorsun devletin borçlanma faizi düştü desin. Sen doğruları söylemiyorsun'desin. Diyebilir mi diyemez. Kime hizmet ediyor tefecilere hizmet ediyor 84 milyona değil.

"Ekonomide tam çöküş yaşanıyor"

-Ekonomide tam çöküş yaşanıyor 3 ayrı yerden çöküşü paylaşacağım. Birincisi yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. Ona rüşvet vermektir vatandaşın sırtından...

-İkincisi baktılar dolar yukarı gidiyor. İhracatçılara ihracatın yüzde 25'îni Merkez Bankası'na yatıracaksın. İhracatçı kardeşim yüzde 25'ni getirip yatıracaksın diyor.

"Bahçeli'ye kapak olsun"

-Üçüncü Bahçeli'ye kapak olsun.Konut alana vatandaşlık veriliyordu. Bu tutmadı bankaya 500 bin dolar para yatırırlarsa sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim diyor. Hani siz milliyetçiydiniz, vatanseverdiniz? Koy 500 bin doları sana vatandaşlık vereceğim diyor. O beylerin burnundan fitil fitil getireceğim.

-Merkez Bankası kanununda değişiklik getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti devletini tüm merkez bankaları nezdinde itibarsız hale getirdiler. Bugün görüşülecek.

-Ülkücüler milliyetçiler adına soruyorum Bahçeli'ye bu maddeye hangi gerekçe ile evet diyeceksiniz. Sultanın sofrasına oturan alimin bilgisine itibar edilmez. MHP vekillerinin sultanın sofrasına oturduğuna inanmıyorum. Neden Türkiye'nin itibari bu kadar ayaklar altında? Soracaklar mı? El kaldırıp indirecekler. Türkiye'nin sorunu o adalet ve ahlak. Kimse umutsuzluğa kapılmasın her şeyi düzelteceğiz.