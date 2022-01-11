Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor! Flaş detaylar var sınır kalkıyor krediye teminat olacak

Bir kısmı çekilebilecek

Bugüne kadar sisteme girip de sonradan ayrılanların gerekçesi neydi? Birincisi, birikimlere yeterli getiri elde edememekti ki, artık böyle bir gerekçe kalmadı, çünkü son yıllarda tasarrufların değerlendiği emeklilik fonları hiçbir yatırım enstrümanında olmayan rekor sayılacak getiriler sunuyor.