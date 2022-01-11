Ahmet Çalık sevgilisi var mı? Nişanlısı ile nikah günü alıyormuş Ahmet Çalık kiminle nişanlı?

Konyaspor formasını terleten başarılı oyuncu Ahmet Çalık Niğde-Ankara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu saat 09.30 sularında hayatını kaybetti. Ölümü ile başta ailesini yasa boğan futbolcu Ahmet Çalık'ın özel hayatı da merak edildi. 28 yaşında ve aslen Ankaralı olan Ahmet Çalık meğer nişanlısı ile evlenmek için nikah tarihi almaya gidiyormuş. Peki kimdir Ahmet Çalık'ın nişanlısı, adı nedir? Ahmet Çalık kiminle nişanlı?

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Galatasasay'dan Konyaspor'a transfer olan başarılı futbolcu Ahmet Çalık, 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Saat 09.30 sularında Nigde-Ankara yolunda kaza yapan ve aracı şarampole yuvarlanan futbolcu Ahmet Çalık'ın ani ölümü başta ailesi, yakındaları ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Bu sezon başarılı bir performans geçiren Ahmet Çalık, futbola Gençler Birliği alt yapısında başlamıştı. Peki kimdir Ahmet Çalık, aslen nereli, evli mi, eşi var mı? ahmetcalik5 instagram adresini kullanan ünlü futbolcuyu 191 bin kişi takip ediyordu. Kahreden kaza ile ilgili gelen bir detay ise yürekleri sızlattı. Nişanlı olan Ahmet Çalık'ın nikah günü almak için Ankara'ta gittiği öğrenildi. Ahmet Çalık'ın nişanlısı ise merak konusu oldu. Fakat Ahmet Çalık ve nişanlısına ait bir bilgi ya da fotoğraf şu an yok. Ahmet Çakır'ın nişanlısı kim sorusunun yanıtı da henüz yok.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nikah tarihi almak için Ankara'ya gidiyormuş: Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı

Ahmet Çalık kimdir: Ahmet Çalık 26 Şubat 1994 doğumludur. Ankara’da dünyaya gelen Çalık defans -stoper mevkiinde oynuyordu. 4 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor’a katılan futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2025’te sona eriyordu.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise Konyaspor’a geçmişti.

Ahmet Çalık evli miydi?

28 yaşındaki Ahmet Çalık nişanlıydı, henüz evlilik yapmamıştı. Nişanlı olan Ahmet Çalık'ın ölümü ailesini yasa boğdu.