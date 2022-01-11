Cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara Elazığ'da hangi cemaat evinde kalıyordu?

ELAZIĞ'da henüz 20 yaşında tıp fakültesi öğrencisi olan Enes Kara çektiği bir intihar videosunun ardından hayatına son verdi. Enes Kara ölüm nedeni olarak kaldığı cemaati işaret etti ve baskılardan bıktım dedi. Enes Kara'nın bu intihar videosunun ardından hayatı merak konusu oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara kimdir, hangi cemaat yurdunda kalıyordu?

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ELAZĞI'da 8 katlı bir apartmanda intihar ederek hayatına son veren 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümü gündem oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara zorla kaldığı cemaat yurdundan bıktığı ve gelecek kaygısı olduğu için hayatına son verdiğini söylediği videosu ile günün konusu oldu. Videoda cemaatin zorla yaptırdıklarını anlatan Enes Kara'nın Nur cemaatinin yurdunda kaldığı ve Risale-i Nur kitaplarının okutulduğunu söyledi. İntihar videosunda babasını da suçlayan Enes Kara'nın babası Mehmet Kara 'oğlum içine kapanıktı, kimseyle konuşmazdı. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim' açıklamasını yaptı.

Elazığ'da tarikat yurdunda kalan 20 yaşındaki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intihar etmeden önce cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı ve geleceğe dair karamsarlıklarını söylediği video gündeme bomba gibi düştü.TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı.

Kendisinin 25 yıldır cemaat içerisinde olduğunu söyleyen baba Mehmet Kara şunları söyledi:

-Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık.

Site içerisinde cemaat evleri

Olayın yaşandığı an bina önünde olan bir görgü tanığı, “8 katlı bir binadan atlamış. Binanın olduğu yer bir site. 15 yıldır Nur Cemaati burada bu çalışmaları yapıyor. Site içerisindeki bütün evler onlara ait” dedi.

Enes Kara, intihar etmeden önce bir video çekti. Yaşadıklarını o videoda şöyle anlatıyordu:

-"Şu an cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar... Lise ve ortaokulda yine böyle medreselere sıkça geliyordum bazı tatillerde yatılı kalıyordum. O zamanlar da istemiyordum ama ailem zorluyordu ve haftada 1-2 gün geliyordum ya da yılda 1-2 hafta yatılı kalıyordum. Çok da zor değildi. Bir de en fazla üniversiteye kadar gelirim zaten diye düşünüyordum. Burada vakit namazları zorunlu. Cemaat şeklinde kılıyoruz namazdan sonra ders var vs. 30 dakika sürüyor yaklaşık her vakit. Günlük 1 saat burada olan kitaplardan okuman zorunlu.

Sabah namazıyla uyanıyorum: Haftanın 3 günü cemaat dersine katılman zorunlu. Yemekleri yine öğrenciler yapıyor, haftanın 1 günü temizliği yine biz yapıyoruz. Sabah namazıyla uyanıyorum, okula gidiyorum geliyorum, akşam namazı, yemek, okuma, yatsı namazı, cemaat dersi sonra saat 10 zaten ertesi gün tekrar 6.30 gibi namaza uyanıyorum. Pazartesileri böyle , diğer günler de cemaat dersi yok. Bir tek 8'de serbest oluyorum. Hafta sonu da benzer. Yine 3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum.

Yaşama sevincim bitti: Bu 2 sorunu ayrı ayrı düşününce aslında katlanılamayacak şeyler değil ama bunları birleştirince tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan..."

Enes Kara'nın video kaydını Twitter üzerinden izleyebilirsiniz.