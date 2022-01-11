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İrfan Can Kahveci'den duygusal Ahmet Çalık paylaşımı

İrfan Can Kahveci'den duygusal Ahmet Çalık paylaşımı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, İttifak Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde uzun yıllar takım arkadaşı olan İrfan Can, Twitter hesabından, "Ahmet'im, canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik. Yan yana, omuz omuza verdik, sırtımızı birbirimize dayadık. Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam." paylaşımında bulundu.

İrfan Can, açıklamasında ayrıca "Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah başta onlara, sonra hepimize sabır versin. Olmadı böyle be kardeşim. Her zaman aklımızda, kalbimizdesin. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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