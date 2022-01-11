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Antalya'da yaşandı! 2 aylık bebeği olan Hayriye yatağında ölü bulundu

Antalya'da yaşandı! 2 aylık bebeği olan Hayriye yatağında ölü bulundu

ANTALYA'da, 1 çocuk annesi Hayriye Aşğın (24), yatağında ölü bulundu. Aşğın'ın epilepsi hastalığının bulunduğu, bebeğinin de 2 aylık olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Eşi Kadir Aşğın ile 5 gün önce Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelen ve 2 aylık bebeği olan Hayriye Aşğın, uyuyakaldı.

Eşinin uzun süre sonra uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Hayriye Aşğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen Aşğın'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hayriye Aşğın'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. 

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