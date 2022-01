İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi

Maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için verilen bursluluk sınavı yani 2022 İOKBS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman MEB tarih açıkladı mı araştırması başladı. 2022 yılında 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların başvuracağı İOKBS yani bursluluk sınavı tarihi netleşmedi, MEB başvuru takvimini duyurmadı. 2022 yılında İOKBS burs ücretinin 430 lira olacağı söyleniyor, henüz netleşmedi.

Abone ol

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz öğrenciler için yapılan bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar başvuru yapabiliyor. 2022 yılının başlaması ile birçok öğrenci ve veli 2022 İOKBS sınav başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bursluluk parası miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre değişiyor ve ortaöğretim öğrencinin bursu her ayın 25'inde yatıyor. Peki 2022 yılı için bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?

MEB bu sınava katılan öğrencilerden maddi durumu yetersiz olanlara öncelik verirken, her ay sonuçlara göre burs desteği sağlanıyor.

Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 MEB bursluluk sınav tarihleri

Bursluluk sınavı 2022 İOKBS sınavı ne zaman: 2022 yılı bursluluk sınavının tarihi henüz açıklanmadı. Bunun akabinde bursluluk sınavı başvuru tarihleri yine açıklanmadı.

Bursluluk parası miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre değişiyor. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25’inde ödenir.

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri: Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Bursluluk sınavı giriş belgesi alma: Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

Bursluluk sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş belgesini alabiliyor.