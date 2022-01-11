Cihat Yaycı’dan Kazakistan açıklaması: Turan ordusu bir an önce kurulmalı

Kazakistan’da yaşanan olaylarla ilgili konuşan, E. Tümamiral Cihat Yaycı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin Türk dünyası açısından tehlikeli olduğunu ve bir an önce “Turan Ordusu”nun kurulması gerektiğini söyledi.

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Son bir haftada Kazakistan hükümeti ülkede yaşanan çatışmaları kontrol edemeyip Rusya’dan asker istemesi, Türk Devletlerindeki savunmasız durumu gözler önüne serdi.

Kazakistan’daki son durumu Akit’e değerlendiren Cihat Yaycı, Kazakistan’da havaalanları, askeri yerleşkeler, Aktau Limanı, televizyon merkezleri gibi stratejik alanların Rusya kontrolünde “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü” gücü tarafından ele geçirilmesinin ülkenin geleceğine yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekti.

Olaylara Kazakistan’ın Türk dünyası ile bütünleşme politikaları ekseninde bakıldığında Rusya’nın Kırım, Osetya gibi örnekleriyle birlikte Kazakistan’ı da bu projesine dahil ederek yeni bir SSCB kurmanın yollarını geliştirdiğini belirten Yaycı, “Petrol ve doğalgaz zengini Kazakistan, yer altı ve yerüstü kaynakları ile Rusya’nın ilgisini oldukça çeken bir ülke konumundadır. Baykonur üssü gibi stratejik noktalar ise Rusya’nın askeri ve bilimsel çalışmaları açısından ciddi önem arz etmektedir. Bu nedenle Kazakistan’da meydana gelecek bir sosyo-politik değişim Rusya’nın çok boyutlu çıkarlarını ve gelecek vizyonunu akamete uğratma tehlikesini taşımaktadır” dedi.

"Turan ordusu bir an önce kurulmalı"

Meydana gelen bu gelişmelerin bütünleşmeye çalışan Türk devletlerine sadece sosyo-ekonomik alanda değil, askeri anlamda da işbirliği ve savunma örgütü bir yapılanmanın kurulmasının önemini gösterdiğini ifade eden Yaycı, “Türk dünyasına hayati manada hizmet edecek bir organın önünün açılması demek olacaktır. Ermeni ordusunun KGAÖ çatısı altında Kazakistan’a müdahale eden ülkeler arasında bulunması ve sözde barış gücü ifadesiyle faaliyet yürütülmesi tüm Türk dünyasının ders çıkarması gereken bir gelişmedir. Sözün özü şudur; Turan ordusu kurulmalıdır!” değerlendirmesinde bulundu.