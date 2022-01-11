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Antalya'da acı olay! Hamile eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da acı olay! Hamile eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı motosikletiyle takip ettiği sırada otomobille çarpışan sürücü, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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Doğum sancısı başlayan Selma Özdemir, üç gün önce 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Bu sırada ambulansı 07 UV 067 plakalı motosikletiyle takip eden eşi Nusret Özdemir, Bülent Ecevit Caddesi'nde Mahmut K'nin kullandığı 07 AKB 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Bebeğini göremedi

Ağır yaralanan Özdemir, Gazipaşa Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Alanya'ya sevk edildi. Beyin kanaması geçiren Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi Selma Özdemir'in ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu, sarılık teşhisi konulan bebeğin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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