BIST 2.062
DOLAR 13,85
EURO 15,68
ALTIN 803,89
HABER /  GÜNCEL

Domuzdan insana kalp nakli haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi

Domuzdan insana kalp nakli haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi

ABD'de ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dünyanın konuştuğu domuzdan kalp naklinin dinen haram olup olmadığını yorumladı.

Abone ol

ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. Alınan özel izinle yapılan ameliyat 7 saat sürdü. Nakil yapılan 57 yaşındaki David Bennett'ın de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım...

David Bennett'ın ameliyattan bir gün önce, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Ameliyatın karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu aynı zamanda benim son şansımdı" dediği aktarıldı.

Domuz pisliğin kendisidir, bir tüyü dahi kullanılamaz!

Cübbeli Ahmet Hoca, insana domuz kalbi naklininin dinen caiz olup olmadığı sorusuna cevap verdi. Odatv'ye konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, “Domuz pisliğin taa kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir” dedi.

Eğer alternatifi varsa caiz değil

“Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa domuzdan kalp nakli caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, ABD'deki olay için ise şunları söyledi:

Estetik kaygısı olmadığı için...

"Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır. Bu durum hayat memat meselesidir estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir.”

İlgili Haberler
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Nursultan Nazarbayev ve kızları ifşa oluyor! Kazakistan bu fotoğrafı hiç görmedi
Nursultan Nazarbayev ve kızları ifşa oluyor! Kazakistan bu fotoğrafı hiç görmedi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi
İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi
Antalya'da acı olay! Hamile eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
Antalya'da acı olay! Hamile eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
Cihat Yaycı’dan Kazakistan açıklaması: Turan ordusu bir an önce kurulmalı
Cihat Yaycı’dan Kazakistan açıklaması: Turan ordusu bir an önce kurulmalı
İBB teftişinde adı geçen dernekle ilgili iddianamede neler var?
İBB teftişinde adı geçen dernekle ilgili iddianamede neler var?
MİT'e ilgi patlaması ihbar sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat arttı
MİT'e ilgi patlaması ihbar sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat arttı
DSÖ'den Omicron için kritik uyarı: 6-8 haftaya dikkat
DSÖ'den Omicron için kritik uyarı: 6-8 haftaya dikkat
İrfan Can Kahveci'den duygusal Ahmet Çalık paylaşımı
İrfan Can Kahveci'den duygusal Ahmet Çalık paylaşımı
Kulüp dizisi Selim Songür kimdir gerçekte kim oynuyor?
Kulüp dizisi Selim Songür kimdir gerçekte kim oynuyor?